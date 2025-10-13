اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

اقتحم عدد من الشباب العاملين في شرم الشيخ، استوديو تصوير برنامج “على مسئوليتي”، خلال بث البرنامج لتغطيعة فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام.

جاء ذلك، بسبب رغبة العديد من الشباب على التقاط صور على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، وخلال وقوفهم معه، رددوا: «تحيا مصر.. ويحيا الرئيس عبد الفتاح السيسي .. ربنا يخلي الرئيس السيسي».



وقال الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم يوم تاريخي ويحدد حياة شعوب، لافتا إلى أن هذا اليوم لن يتكرر كثيرا بهذا الحضور الكبير.

وأضاف، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية «صدى البلد» من شرو الشيخ، أن ما حدث اليوم كان أكثر مما هو مخطط له، حيث حضر الرئيس الأمريكي ترامب متأخرا وظل في شرم الشيخ 4 ساعات متواصلة.

وواصل موسى حديثه: «اليوم يكتب التاريخ في هذه المنطقة.. مبروك علينا.. مبروك على حقن الدماء.. مبروك علينا مرحلة جديدة».