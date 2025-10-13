إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم

حجز منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) مقعده في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ بعدما حقق فوزًا مستحقًا على إسواتيني بثلاثة أهداف دون مقابل، في ختام منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق دايلون روتشا في الدقيقة 48، وويلي سيميدو في الدقيقة 54، قبل أن يختتم سوبيرا الثلاثية في الدقيقة 90، ليقودوا منتخب كاب فيردي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل للمونديال.

ورفع المنتخب الفيردي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، متفوقًا على الكاميرون صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

وبذلك، سيُواصل منتخب الكاميرون مشواره عبر سباق أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثاني، أملاً في التأهل إلى الملحق الإفريقي، الذي يصعد منه 4 منتخبات إلى الملحق القاري، على أن يتأهل منتخب واحد فقط منه إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.