سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
أخبار العالم

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

تجول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تل أبيب قبل ذهابه إلى الكنيست الإسرائيلي لإلقاء كلمته، و اشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك التي تقع على ساحل البحر المتوسط.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته في الكنيست الإسرائيلي، شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

و أضاف ترامب، هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

و قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  جميع قادة هجوم ٧ أكتوبر قتلوا ومن بينهم السنوار و هنية، وذلك خلال خطابه في الكنيست .

وأضاف نتنياهو موجها حديثه للرئيس الأمريكي، عاد كل مخطوفينا الأحياء بفضل جهودك ومساعيك.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور مؤتمر يُعقد اليوم في مصر.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على الدعوة، لكنه قال إنه لن يتمكن من الحضور نظرًا لقرب موعد المؤتمر من بداية العيد.

وشكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده في توسيع دائرة السلام من خلال القوة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حظي بترحيب واسع من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الجميع يشعر بالارتياح ويدعم هذا الاتفاق الذي وضع حدًا للحرب الأخيرة في القطاع.

وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى تل أبيب اليوم الإثنين، أن الحرب في غزة انتهت رسميا، مؤكدا: "لولا استهدافنا للمنشآت النووية الإيرانية، لما عمّ هذا الشعور بالفرح الآن".

