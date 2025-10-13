الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي

شارك الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عقد تحت عنوان "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي.

شهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم كلًا من المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الزراعة وعدد من المستثمرين والخبراء في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

أعرب الدكتور شريف الجبلي في كلمته عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أن مصر تشهد نقلة نوعية كبرى في القطاع الزراعي سواء من حيث زيادة الرقعة الزراعية أو تنوع المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي الزراعة اهتمامًا غير مسبوقًا باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الزراعة تمثل حاليًا نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، معربًا عن أمله في أن تصل هذه النسبة إلى 20% أو أكثر خلال السنوات المقبلة.

وأكد الجبلي أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة كبيرة خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 7.5 مليون طن منذ بداية العام، بزيادة قدرها 650 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن مصر تتصدر المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في تصدير البطاطس، والبطاطا، والفراولة، والثوم، والبصل، مؤكدًا أن الإقبال العالمي على المنتجات الزراعية المصرية يعكس جودتها العالية وسمعتها القوية في الأسواق الدولية.

وأشار رئيس لجنة التعاون الإفريقي إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر للتنمية المستدامة، إضافة إلى التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وتطوير شبكات الري الحديثة الموفرة للمياه، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأكد أن النجاحات المتحققة تمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات وزيادة العائدات بالعملة الصعبة.

وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الصادرات.
 

