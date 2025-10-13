عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي بجملة للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم قائلاً: "أنا بحب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الخطاب انتهى وسط حالة من الإطراء المبالغ فيه، دون أن يتطرق ترامب إلى أي حديث عن السلام أو المحبة أو المستقبل فيما بعد تبادل الرهائن.

الجدول الزمني للزيارات

وأضاف أديب أن الجدول الزمني للزيارات المقررة تأخر بسبب طول كلمة ترامب، قائلاً إن "الراجل دا مش هيوصل مصر في معاده، لأننا مش عارفين لسه الترتيب أو تفاصيل المواعيد"، موضحًا أن ما جرى في الكنيست لم يكن خطابًا سياسيًا بقدر ما كان احتفالًا بترامب داخل إسرائيل.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس الأمريكي بدا خلال كلمته مفعمًا بالثقة والسعادة والعظمة، ولم يُبدِ أي نية للحديث عن القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدًا أن المشهد بأكمله يعكس حالة من التحالف الكامل بين ترامب وإسرائيل في هذه المرحلة.

واختتم أديب حديثه قائلاً إننا الآن في انتظار التفاصيل الأخرى المتعلقة بزيارات ترامب المقبلة وجدول لقاءاته في المنطقة، خاصة بعد الخطاب الذي وصفه بأنه "الأكثر جرأة وميلًا لإسرائيل في تاريخ ترامب السياسي".