ترامب: مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع إيران في هذه الحالة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن مستعدون للتوصل إلى اتفاق مع إيران إذا أبدت استعدادها لذلك، ونأمل العيش في سلام دون أن يهدد الملف النووي أمن المنطقة.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق بايدن لم يتحدث بشكل الجيد وأن كل الدول في الشرق الأوسط تعلم أن ما يتم تحقيقه الآن كان من الممكن أن يتم في فترة بايدن أو باراك أوباما".

وأضاف الرئيس الأميركي، خلال كلمته في الكنيست، أنهم اختاروا ايران ولا يحبون إسرائيل، وأن هذه اللحظة حاسمة، وأن ما يتم سيذكره التاريخ.

ولفت إلى أن ما فعله أوباما مع إيران قمنا بتعديله بالشكل الصحيح، وأن إيران فعلت الكثير وهو ما نتج عنه وفاة الكثيرين، وأننا لا نحمل أي كراهية للشعب الإيراني.

وأشار إلى أن إسرائيل هي حليفة أمريكا الأولى، ونتشارك الكثير من الأعمال، وأن أمريكا وإسرائيل أصدقاء، واعتقد أننا الآن في وقت رائع، وأننا قمنا بتدمير كل القدرات النووية التي تهدد الشرق الأوسط.

وأوضح أن هناك أكثر من رئيس جاء لأمريكا وقال إشياء ولم يحقق شئ، وأنه لم يستطيعوا أن يعترفوا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولم يتمكنوا من نقل السفارة إليها.