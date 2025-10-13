رئيس الكنيست الإسرائيلي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام في العام المقبل

أعلن أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في كلمته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام في العام المقبل، قائلاً إنه رجل عظيم.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته في الكنيست الإسرائيلي، سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا، وأضاف الرئيس الأمريكي شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطابه في الكنيست الإسرائيلي: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب”.

و أضاف ترامب، هذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

و قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.

