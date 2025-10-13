قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
ترامب أمام الكنيست: نستطيع تحقيق نجاحات غير مسبوقة.. وعلينا تحويل الأعداء لأصدقاء

محمد البدوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن أمام العالم فرصة لتحقيق نجاحات كبيرة لم تكن إسرائيل تفكر فيها من قبل، مؤكدًا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن الوقت قد حان للتفكير في مستقبل يتجاوز الحروب والصراعات.

وأضاف ترامب: “علينا أن نفكر في أشياء أخرى غير الحرب والدفاع، فبفضل الاتفاقيات الإبراهيمية نحلم بأن تقوم الدول الأربع الشجاعة التي شاركت فيها بأدوار عظيمة في بناء السلام”.

أعمال تنموية غير مسبوقة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الدول تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة تؤهلها للقيام بأعمال تنموية غير مسبوقة في المنطقة، قائلًا: “لقد قمنا بأعمال رائعة، وأتمنى أن تجتمع كل الدول التي تحدثت مع كوشنر مرة أخرى، فأنتم رجال سلام تصنعون التاريخ”.

وختم ترامب كلمته بالتأكيد على أن الهدف الآن هو "تحويل الأعداء إلى أصدقاء" من أجل بناء بنية تحتية قوية، وتحقيق ازدهار حقيقي في الشرق الأوسط يقوم على التعاون والتنمية لا على الحروب والنزاعات.

