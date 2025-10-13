ترامب أمام الكنيست: نستطيع تحقيق نجاحات غير مسبوقة.. وعلينا تحويل الأعداء لأصدقاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن أمام العالم فرصة لتحقيق نجاحات كبيرة لم تكن إسرائيل تفكر فيها من قبل، مؤكدًا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن الوقت قد حان للتفكير في مستقبل يتجاوز الحروب والصراعات.

وأضاف ترامب: “علينا أن نفكر في أشياء أخرى غير الحرب والدفاع، فبفضل الاتفاقيات الإبراهيمية نحلم بأن تقوم الدول الأربع الشجاعة التي شاركت فيها بأدوار عظيمة في بناء السلام”.

أعمال تنموية غير مسبوقة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الدول تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة تؤهلها للقيام بأعمال تنموية غير مسبوقة في المنطقة، قائلًا: “لقد قمنا بأعمال رائعة، وأتمنى أن تجتمع كل الدول التي تحدثت مع كوشنر مرة أخرى، فأنتم رجال سلام تصنعون التاريخ”.

وختم ترامب كلمته بالتأكيد على أن الهدف الآن هو "تحويل الأعداء إلى أصدقاء" من أجل بناء بنية تحتية قوية، وتحقيق ازدهار حقيقي في الشرق الأوسط يقوم على التعاون والتنمية لا على الحروب والنزاعات.