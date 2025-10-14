عودة ثلاثي بيراميدز الدولي قبل موقعة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

عاد ثلاثي بيراميدز مهند لاشين، ومصطفى فتحي، ومحمد حمدي إلى صفوف الفريق الأول بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسم خلالها الفراعنة التأهل رسميًا، وسط أجواء من الفخر داخل معسكر المنتخب.

وتأتي عودة الثلاثي الدولي في توقيت مهم للجهاز الفني، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق أول لقب سوبر إفريقي في تاريخه بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي كذلك عودة اللاعبين الدوليين الأجانب، وهم الكونغولي فيستون ماييلي، والمغربي محمد الشيبي، والبوركيني بلاتي توريه، للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار التحضيرات، خاض بيراميدز مباراة ودية أمام فريق “وي” لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وضمان جاهزية كل عناصر الفريق قبل اللقاء المنتظر. كما قرر الجهاز الفني إعداد برنامج تأهيلي خاص للعائدين من المنتخبات لتفادي الإجهاد وضمان جاهزيتهم الكاملة للمباراة.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق في مرحلة تركيز مغلقة خلال الأيام المقبلة، تتضمن معسكرًا داخليًا وتدريبات مكثفة، بهدف رفع الانسجام بين اللاعبين والوصول لأعلى جاهزية ممكنة قبل مواجهة بطل المغرب في السوبر الإفريقي.