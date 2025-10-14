قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الإفتاء: وسيلة للقرب من الله في حالة واحدة
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر
7.8 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2025
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
عودة ثلاثي بيراميدز الدولي قبل موقعة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

حمزة شعيب

عاد ثلاثي بيراميدز مهند لاشين، ومصطفى فتحي، ومحمد حمدي إلى صفوف الفريق الأول بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسم خلالها الفراعنة التأهل رسميًا، وسط أجواء من الفخر داخل معسكر المنتخب.

وتأتي عودة الثلاثي الدولي في توقيت مهم للجهاز الفني، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى بيراميدز لتحقيق أول لقب سوبر إفريقي في تاريخه بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي كذلك عودة اللاعبين الدوليين الأجانب، وهم الكونغولي فيستون ماييلي، والمغربي محمد الشيبي، والبوركيني بلاتي توريه، للانضمام إلى التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة.

وفي إطار التحضيرات، خاض بيراميدز مباراة ودية أمام فريق “وي” لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، وضمان جاهزية كل عناصر الفريق قبل اللقاء المنتظر. كما قرر الجهاز الفني إعداد برنامج تأهيلي خاص للعائدين من المنتخبات لتفادي الإجهاد وضمان جاهزيتهم الكاملة للمباراة.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق في مرحلة تركيز مغلقة خلال الأيام المقبلة، تتضمن معسكرًا داخليًا وتدريبات مكثفة، بهدف رفع الانسجام بين اللاعبين والوصول لأعلى جاهزية ممكنة قبل مواجهة بطل المغرب في السوبر الإفريقي.

