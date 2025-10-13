ليه إسرائيل عايزة تطبع مع إندونيسيا؟ محلل سياسي يجيب

كشف المحلل السياسي، عبد المنعم سعيد، عن إجابة السؤال الدائر الآن، وهو: ليه إسرائيل عايزة تطبع مع إندونيسيا؟

وقال عبد المنعم سعيد، في حلقة برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن إسرائيل تريد التطبيع مع إندونيسيا لأن عدد سكانها 280 مليون نسمة، وهذا عدد جبار في العالم الإسلامي وسوق كبير للتوجهات الإلكترونية التي تنتجها إسرائيل.

كما أن إسرائيل تريد التطبيع مع باكستان بجانب إندونيسيا، ولكن باكستان لديها حركة طالبان التي تختلف عن طالبان في أفغانستان، فلديها خوف إرهابي، أما إندونيسيا فليس لديها هذا الخوف.

وأشار إلى أن انقلاب الرأي العام العالمي على إسرائيل لم يحدث إلى في الخمسينيات من القرن الماضي.