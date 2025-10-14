قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن تخصيص إيرادات مباراة المنتخب مع جورجيا لصالح غزة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره ويعلن موعد خروجه من المستشفى|خاص
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا
الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة
عماد النحاس :كنت أتمنى تدريب الأهلي في كأس العالم للأندية
الغندور: معالي ما عندهوش أكل ولا فلوس للسكن.. وصبحي استضافه في منزله
فضل الوضوء قبل النوم.. 8 مكافآت ربانية لا تفوتها
بتوقيع الرئيس السيسي.. البيت الأبيض ينشر وثيقة إعلان ترامب من أجل السلام
أمير قطر: قمة شرم الشيخ خطوة نحو حل شامل للقضية الفلسطينية
ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟
ماذا ستفعل حماس بعد وقف الحرب؟.. عبد المنعم سعيد يجيب
أخبار التوك شو| الديهي يكشف تفاصيل مصافحته لترامب.. واقتحام استوديو أحمد موسى
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لو عندك ضغط عالي ونظرك ضعيف.. تناول هذه المادة فورا

 يعد الزعتر من الأعشاب الطبيعية التى تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض.

ووفقا لما جاء في موقعnetmeds يساعد الزعتر في علاج مشاكل عديدة من بينها مايلي:

تحسين الرؤية


بفضل غناه بفيتامين أ ، وهو مضاد للأكسدة، يُحسّن هذا العشب العطري البصر ويُقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، والزرق، وإعتام عدسة العين كما يحتوي على وفرة من المركبات الفينولية التي تحمي الأغشية المخاطية والخلايا البصرية من التلف التأكسدي و يُخفف تناول منقوع الزعتر أو زيته من مشاكل جفاف العين.

تحكم ضغط الدم


الزعتر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن حيوي، ومكون أساسي للخلايا وسوائل الجسم. يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن مستوياته الطبيعية و شرب كوب منعش من شاي الزعتر يخفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم  ، ويحسن الدورة الدموية.

علاج البرد والسعال


بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، يُعدّ شاي الزعتر علاجًا فعالًا لنزلات البرد والسعال و علاوة على ذلك، يمتلك زيته العطري خصائص قوية مضادة للميكروبات، ويُستخدم بشكل رئيسي لعلاج التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ويساعد محتوى الكارفاكرول في زيت الزعتر على تخفيف التهاب الحلق.

