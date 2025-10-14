قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
أخبار العالم

يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

أشاد تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي ، بإدارة ترامب أمس الاثنين لمساعدتها في تأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال: اليوم يوم رائع أخيرًا، أخيرًا، أخيرًا، عاد آخر الرهائن الأحياء المحتجزين إلى ديارهم، يا له من شعور عميق بالارتياح". 

وأضاف: أشيد بالجهود الهائلة التي بذلتها عائلات الرهائن الدؤوبة، والرئيس ترامب، وإدارته، وكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة.

وأضاف الديمقراطي: هناك فرصة هائلة أمامنا لتحقيق سلام طويل الأمد ودائم ومن الأهمية بمكان أن يسعى كل طرفٍ معني إلى اغتنام هذه الفرصة لبناء سلام دائم في نهاية المطاف من خلال حل قائم على دولتين يضمن الأمن والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

و في سياق آخر، أشاد الرئيس الأمريكي الاسبق بيل كلينتون،  بـاتفاق شرم الشيخ وجهود الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق.

و جاء في منشور له على موقع اكس أمس الاثنين، أنا ممتن لرسوخ وقف إطلاق النار، ولإطلاق سراح آخر 20 رهينة على قيد الحياة، ولبدء تدفق المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة ويستحق الرئيس ترامب وإدارته والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى كل التقدير لإبقائهم على تواصل دائم حتى التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف كلينتون، انه على إسرائيل وحماس محاولة تحويل هذه اللحظة الحرجة إلى سلام دائم يضمن كرامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، واختتم بيانه قائلا: أعتقد أنهما قادران على تحقيق ذلك، ولكن فقط إذا حققا ذلك معًا.

و يذكر أن بيل كلينتون توسط في قمة كامب ديفيد في يوليو عام 2000 التي عقدت بين كلينتون ورئيس وزراء إسرائيل السابق ايهود باراك والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفشلت نتيجة الخلاف حول قضية القدس رغم تسوية بقية قضايا الحل الدائم.
 

