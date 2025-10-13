قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فخور بالرئيس السيسي.. وأقدر الحب والاحترام
ترامب: الرئيس السيسي قام بعمل رائع لإيقاف الحرب على غزة
حركة الجهاد: المقاومة قبلت تبادل الأسرى ضمن ورقة ترامب وإدارة القطاع من حكومة تكنوقراط
ترامب: الرئيس السيسي زعيم قوي.. ومصر لعبت دورا مهما في إنهاء حرب غزة
المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب
قائد القوات الجوية: نمتلك منظومات ردع لحماية سماء مصر.. وانضمام أحدث الطائرات المقاتلة في العالم قريبا
مقاتلات إف - 16 المصرية ترافق طائرة ترامب خلال الهبوط بمطار شرم الشيخ
وزير خارجية النرويج: مصر أدت دورا حاسما في التوصل إلى وقف إطلاق النار
بعد قليل.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الرئيس السيسي: أرحب بالرئيس دونالد ترامب وقادة العالم المشاركين في قمة السلام
مقاتلات مصرية ترافق ترامب لدى وصوله إلى شرم الشيخ | شاهد
مبابي يتعافي من الإصابة ويعود لقيادة الميرنجي ضد خيتافي
بإمكانية الإتصال عبر الأقمار الصناعية .. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الهواتف المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء هاتف Samsung W26 وهو مزود بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام القمر الصناعي Tiantong للاتصال وإرسال الرسائل في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالشبكة.

ميزات هاتف Samsung W26 

تم إطلاق هاتف Samsung W26 في الصين مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية .

على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، والتي تأتي بشكل قياسي و سعة تخزين 512 جيجابايت وسعة التخزين 1 تيرابايت من W26.

 مواصفات هاتف سامسونج W26

يتوفر هاتف سامسونج W26 باللونين الأحمر والأسود، ويتميز كلا الطرازين بلمسات ذهبية حول الإطار وحلقات الكاميرا.

 أما التغيير الآخر فهو علبة البيع بالتجزئة الأكبر حجمًا، والتي تُكمل تفاصيل اللمسات الذهبية، وتحتوي أيضًا على بعض الهدايا المجانية التي لم تعد مُضمنة مع هواتف سامسونج.

تم إطلاق هاتف Samsung W26 في الصين مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وحزمة بيع بالتجزئة أفضل
وتشمل هذه الهدايا حقيبة Kevlar مطابقة للون، وشاحن بقوة 25 وات، وكابل USB-C، وبطاقة هدايا بقيمة 1000 يوان صيني.

تم إطلاق هاتف Samsung W26 في الصين مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وحزمة بيع بالتجزئة أفضل
أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي بتصميم أنيق وميزات إضافية بسعر مميز، حيث يبدأ سعر هاتف W26 من 16,999 يوان صيني للإصدار المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، أي ما يعادل 2,390 دولارًا أمريكيًا  كما تقدم سامسونج إصدارًا أعلى فئة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 18,999 يوان صيني (2,670 دولارًا أمريكيًا) .

هاتف Samsung W26 ذاكرة وصول عشوائي سعة تخزين هاتف سامسونج W26

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
تويوتا
لوسيد
المخرج محمد عبد العزيز
