بإمكانية الإتصال عبر الأقمار الصناعية .. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

كثيرة هي أنواع الهواتف المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء هاتف Samsung W26 وهو مزود بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام القمر الصناعي Tiantong للاتصال وإرسال الرسائل في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالشبكة.

ميزات هاتف Samsung W26

تم إطلاق هاتف Samsung W26 في الصين مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية .

على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، والتي تأتي بشكل قياسي و سعة تخزين 512 جيجابايت وسعة التخزين 1 تيرابايت من W26.

مواصفات هاتف سامسونج W26

يتوفر هاتف سامسونج W26 باللونين الأحمر والأسود، ويتميز كلا الطرازين بلمسات ذهبية حول الإطار وحلقات الكاميرا.

أما التغيير الآخر فهو علبة البيع بالتجزئة الأكبر حجمًا، والتي تُكمل تفاصيل اللمسات الذهبية، وتحتوي أيضًا على بعض الهدايا المجانية التي لم تعد مُضمنة مع هواتف سامسونج.

وتشمل هذه الهدايا حقيبة Kevlar مطابقة للون، وشاحن بقوة 25 وات، وكابل USB-C، وبطاقة هدايا بقيمة 1000 يوان صيني.

أما عن تصميم الهاتف فهو يأتي بتصميم أنيق وميزات إضافية بسعر مميز، حيث يبدأ سعر هاتف W26 من 16,999 يوان صيني للإصدار المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت، أي ما يعادل 2,390 دولارًا أمريكيًا كما تقدم سامسونج إصدارًا أعلى فئة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 18,999 يوان صيني (2,670 دولارًا أمريكيًا) .