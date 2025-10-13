قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

جهاز لوحي
جهاز لوحي

أطلقت شركة فيفو رسميًا جهازها اللوحي Pad 5e في الصين اليوم. يُعدّ هذا الجهاز الخيار الأرخص سعرًا ضمن مجموعة الأجهزة التي تأتي بعد جهازي Vivo Pad 5 وPad 5 Pro. ورغم انخفاض سعره، إلا أن جهاز Pad 5e يضمّ ما يكفي من المكونات لأداء معظم المهام اليومية بسهولة.

ميزات جهاز  Pad 5e  اللوحي
 

من المثير للاهتمام أن Pad 5e هو الجهاز اللوحي الوحيد في سلسلة Pad 5 المزود بمعالج Snapdragon. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث من Qualcomm، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت. يعمل الجهاز ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط.
للألعاب، أضافت Vivo نظام تبريد جرافيت كبير بمساحة 32,200 مم² للحفاظ على درجة الحرارة ثابتة خلال الجلسات المكثفة. كما تتوفر ميزة Game Live Assistant المصممة لتحسين أداء النظام لتجربة لعب أكثر سلاسة وبث مباشر عالي الدقة.

مواصفات  Vivo Pad 5 وPad 5 Pro.

يبلغ قياس الشاشة 12.05 بوصة بدقة 2800×1968 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 7.1:5. وتؤكد فيفو أنها تدعم 1.07 مليار لون، وتحافظ على نسبة تباين 1400:1.

أما عن تصميم الجهاز اللوحي فهو يأتي بتصنيف نحيف نسبيًا، إذ يبلغ سمكه 6.62 مم (أو 6.69 مم لإصدار Soft Light)، ويزن حوالي 584 جرامًا.
وعلى صعيد التصوير، يحمل جهاز Pad 5e كاميرا خلفية متواضعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم أوضاعًا مثل الوضع الرأسي، والمشهد الليلي، ومسح المستندات، وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

يدعم تشغيل الصوت مجموعة واسعة من التنسيقات، وتشمل خيارات الاتصال واي فاي (2.4 جيجابت/5.1 جيجابت/5.8 جيجابت)، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، وسماعات الرأس من النوع C. 

يعمل الجهاز اللوحي بنظام OriginOS 5، وهو نسخة مُحسّنة للأجهزة اللوحية من واجهة Vivo المخصصة لنظام أندرويد.

التسعير والتوافر

يتوفر جهاز Pad 5e بإصدارين وبشاشة مضادة للتوهج. الأسعار كما يلي:

الإصدار القياسي:
 

8 جيجابايت + 128 جيجابايت - 1999 يوان 
8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2299 يوان 
12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2599 يوان 
16 جيجابايت + 512 جيجابايت - 2999 يوان 

شركة فيفو الجهاز اللوحي جهاز Pad 5e الجهاز اللوحي ذاكرة تخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية فى جمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بجنوب بورسعيد ..صور

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقاتل شاب طعنًا بالمطواة

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقـ.اتل شاب طعنًا بالمطواة

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين.. صور

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد