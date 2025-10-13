بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة فيفو رسميًا جهازها اللوحي Pad 5e في الصين اليوم. يُعدّ هذا الجهاز الخيار الأرخص سعرًا ضمن مجموعة الأجهزة التي تأتي بعد جهازي Vivo Pad 5 وPad 5 Pro. ورغم انخفاض سعره، إلا أن جهاز Pad 5e يضمّ ما يكفي من المكونات لأداء معظم المهام اليومية بسهولة.

ميزات جهاز Pad 5e اللوحي



من المثير للاهتمام أن Pad 5e هو الجهاز اللوحي الوحيد في سلسلة Pad 5 المزود بمعالج Snapdragon. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث من Qualcomm، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 512 جيجابايت. يعمل الجهاز ببطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط.

للألعاب، أضافت Vivo نظام تبريد جرافيت كبير بمساحة 32,200 مم² للحفاظ على درجة الحرارة ثابتة خلال الجلسات المكثفة. كما تتوفر ميزة Game Live Assistant المصممة لتحسين أداء النظام لتجربة لعب أكثر سلاسة وبث مباشر عالي الدقة.

مواصفات Vivo Pad 5 وPad 5 Pro.

يبلغ قياس الشاشة 12.05 بوصة بدقة 2800×1968 بكسل، ومعدل تحديث 144 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع 7.1:5. وتؤكد فيفو أنها تدعم 1.07 مليار لون، وتحافظ على نسبة تباين 1400:1.

أما عن تصميم الجهاز اللوحي فهو يأتي بتصنيف نحيف نسبيًا، إذ يبلغ سمكه 6.62 مم (أو 6.69 مم لإصدار Soft Light)، ويزن حوالي 584 جرامًا.

وعلى صعيد التصوير، يحمل جهاز Pad 5e كاميرا خلفية متواضعة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وتدعم أوضاعًا مثل الوضع الرأسي، والمشهد الليلي، ومسح المستندات، وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

يدعم تشغيل الصوت مجموعة واسعة من التنسيقات، وتشمل خيارات الاتصال واي فاي (2.4 جيجابت/5.1 جيجابت/5.8 جيجابت)، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، وسماعات الرأس من النوع C.

يعمل الجهاز اللوحي بنظام OriginOS 5، وهو نسخة مُحسّنة للأجهزة اللوحية من واجهة Vivo المخصصة لنظام أندرويد.

التسعير والتوافر

يتوفر جهاز Pad 5e بإصدارين وبشاشة مضادة للتوهج. الأسعار كما يلي:

الإصدار القياسي:



8 جيجابايت + 128 جيجابايت - 1999 يوان

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2299 يوان

12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 2599 يوان

16 جيجابايت + 512 جيجابايت - 2999 يوان