حيل رخيصة وسهلة تمكنك من علاج ألم الكاحل

هناك أسباب عديدة وراء المعاناة من ألم الكاحل ولكن في معظم الحالات يمكنك تخفيف الألم بنفسك ولكن استشر طبيبًا عامًا إذا لم تتحسن الحالة.

ووفقا لما جاء في موقع NHS نكشف لكم كيف يمكنك تخفيف آلام الكاحل بنفسك بدون طبيب.

حيل علاج ألم الكاحل



استرح وارفع كاحلك للأعلى عندما تستطيع

ضع كيسًا من الثلج (أو كيسًا من البازلاء المجمدة) ملفوفًا بمنشفة على كاحلك لمدة تصل إلى 20 دقيقة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات

ارتدي حذاءً واسعًا ومريحًا بكعب منخفض ونعل ناعم

استخدم النعال الناعمة أو وسائد الكعب في حذائك

لف ضمادة حول كاحلك لدعمه وتخفيف الالم

حاول ممارسة تمارين التمدد اللطيفة بانتظام

استخدم مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو جل الإيبوبروفين (أو أقراص الإيبوبروفين إذا لزم الأمر)



لا تمشي أو تقف لفترات طويلة

لا ترتدي أحذية ذات كعب عالي أو أحذية ضيقة مدببة