رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه قادر على إنقاذ "ملايين الأرواح".

وأضاف: أن “الرئيس ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام؛ لأنه أنقذ حياة الملايين، فتدخله المباشر كان حاسمًا في إتمام الاتفاق”.

وأكد شهباز شريف،: "اليوم هو أعظم يوم في التاريخ الحديث؛ لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية قادها الرئيس ترامب، وما جرى يمثل نقطة تحول كبرى ستنعكس على استقرار المنطقة والعالم".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مخاطبا ترامب: "أنت الرجل الذي يحتاجه هذا العالم أكثر من أي شيء آخر في هذه المرحلة من الزمن".

وخَصَّ شهباز، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالشكر، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي وأخي العزيز الشيخ تميم الذي عمل جاهدًا لتحقيق السلام في هذه المنطقة"، منوها بالدور المصري والقطري الفعّال في الوساطة وتذليل العقبات.