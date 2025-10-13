قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام

رئيس وزراء باكستان وترامب
رئيس وزراء باكستان وترامب
ناصر السيد

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه قادر على إنقاذ "ملايين الأرواح".

وأضاف: أن “الرئيس ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام؛ لأنه أنقذ حياة الملايين، فتدخله المباشر كان حاسمًا في إتمام الاتفاق”.

وأكد  شهباز شريف،: "اليوم هو أعظم يوم في التاريخ الحديث؛ لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية قادها الرئيس ترامب، وما جرى يمثل نقطة تحول كبرى ستنعكس على استقرار المنطقة والعالم".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مخاطبا ترامب: "أنت الرجل الذي يحتاجه هذا العالم أكثر من أي شيء آخر في هذه المرحلة من الزمن".

وخَصَّ شهباز، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالشكر، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي وأخي العزيز الشيخ تميم الذي عمل جاهدًا لتحقيق السلام في هذه المنطقة"، منوها بالدور المصري والقطري الفعّال في الوساطة وتذليل العقبات.

رئيس وزراء باكستان ترامب جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل شهباز شريف نوبل للسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الكبد

أعراض مرض الكبد الدهني.. القائمة الكاملة

السرطان

علامات خطيرة.. اكتشف أعراض السرطان

السرطان

علامات خطيرة.. اكتشف أعراض السرطان

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

المزيد