ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش المصري هو أحد أقوى الجيوش في العالم.

وقال ترامب، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب، ستكون "أسهل" جزء، نحن نعرف كيف نبني أفضل من أي شخص آخر في العالم".

وأشار ترامب إلى عملية وقف إطلاق النار، قائلاً: "أعتقد أننا أنجزنا الكثير من الجزء الأصعب".

ووقع الرئيس ترامب وقادة الشرق الأوسط على اتفاق السلام بشأن غزة، وهو ما وصفوه باتفاق وقف إطلاق نار تاريخي ونصه هو:

"نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل شخص؛ لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يُمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلامٍ وأمنٍ وازدهارٍ اقتصادي، بغض النظر عن العِرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".

وتضمن النصف السفلي من الصفحة، توقيعات ومناصب قادة المنطقة ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق السلام في غزة بأنه "توقيع بالغ الأهمية".