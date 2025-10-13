قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
أخبار العالم

ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم

ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش المصري هو أحد أقوى الجيوش في العالم.

وقال ترامب، خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، إن إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب، ستكون "أسهل" جزء، نحن نعرف كيف نبني أفضل من أي شخص آخر في العالم".

وأشار ترامب إلى عملية وقف إطلاق النار، قائلاً: "أعتقد أننا أنجزنا الكثير من الجزء الأصعب".

ووقع الرئيس ترامب وقادة الشرق الأوسط على اتفاق السلام بشأن غزة، وهو ما وصفوه باتفاق وقف إطلاق نار تاريخي ونصه هو:

"نسعى إلى التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل شخص؛ لضمان أن تكون هذه المنطقة مكانًا يُمكن للجميع فيه تحقيق تطلعاتهم في سلامٍ وأمنٍ وازدهارٍ اقتصادي، بغض النظر عن العِرق أو المعتقد أو الأصل العرقي".

وتضمن النصف السفلي من الصفحة، توقيعات ومناصب قادة المنطقة ووسطاء اتفاق وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاق السلام في غزة بأنه "توقيع بالغ الأهمية".

