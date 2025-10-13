بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,63 % ، ليستقر بذلك عند 18.666,19 نقطة.



من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، زيادة بنسبة 0,63 % إلى 1.511,6 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,55% إلى 1.268,29 نقطة.



بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,69 % إلى 1.868,88 نقطة.



وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,09%إلى 17.501,93 نقطة، وبنسبة 0,08 % إلى 16.016,51 نقطة، على التوالي.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 141,09 مليون درهم، سجلت في السوق المركزى للاسهم.