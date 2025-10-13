رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث

أشاد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بالجهود الإقليمية والدولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإحلال السلام في قطاع غزة، واصفا يوم توقيع الاتفاق بأنه "أعظم يوم في التاريخ الحديث".



وقال شريف - في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم /الاثنين/، عقب توقيع اتفاق إنهاء الحرب بغزة، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من زعماء وقادة العالم - "أشكر قادة المنطقة الذين ساهموا في تحقيق السلام"، مؤكداً أن التعاون العربي والدولي كان حاسمًا في الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.



وخصّ بالشكر الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي وأخي العزيز الشيخ تميم الذي عمل جاهدًا لتحقيق السلام في هذه المنطقة"، منوها بالدور المصري والقطري الفعّال في الوساطة وتذليل العقبات.



وأضاف: أن "الرئيس ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ حياة الملايين، فتدخله المباشر كان حاسمًا في إتمام الاتفاق.. مختتما بالقول "اليوم هو أعظم يوم في التاريخ الحديث لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية قادها الرئيس ترامب، وما جرى يمثل نقطة تحول كبرى ستنعكس على استقرار المنطقة والعالم".

