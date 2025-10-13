قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء باكستان: ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام
الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث

رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث
رئيس وزراء باكستان: الاتفاق على إحلال السلام بغزة هو أعظم يوم في التاريخ الحديث
أ ش أ

 أشاد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف بالجهود الإقليمية والدولية التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وإحلال السلام في قطاع غزة، واصفا يوم توقيع الاتفاق بأنه "أعظم يوم في التاريخ الحديث".


وقال شريف - في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم /الاثنين/، عقب توقيع اتفاق إنهاء الحرب بغزة، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من زعماء وقادة العالم - "أشكر قادة المنطقة الذين ساهموا في تحقيق السلام"، مؤكداً أن التعاون العربي والدولي كان حاسمًا في الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية.


وخصّ بالشكر الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً: "أشكر الرئيس السيسي وأخي العزيز الشيخ تميم الذي عمل جاهدًا لتحقيق السلام في هذه المنطقة"، منوها بالدور المصري والقطري الفعّال في الوساطة وتذليل العقبات.


وأضاف: أن "الرئيس ترامب هو المرشح الأفضل لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ حياة الملايين، فتدخله المباشر كان حاسمًا في إتمام الاتفاق.. مختتما بالقول "اليوم هو أعظم يوم في التاريخ الحديث لأن السلام تحقق بعد جهود مضنية قادها الرئيس ترامب، وما جرى يمثل نقطة تحول كبرى ستنعكس على استقرار المنطقة والعالم".
 

