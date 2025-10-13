عشرات الإصابات في اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيت كاحل في فلسطين

أصيب عشرات الفلسطينيين من بلدة "بيت كاحل" شمال غرب الخليل، مساء اليوم الإثنين، بحالات اختناق وجروح، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز داخل خيمة عزاء، التي كان يُعتقد أنها مخصصة لاستقبال الأسرى المحررين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن أطفالًا ومسنين فقدوا القدرة على التنفس وفقدوا الوعي نتيجة استنشاق الغاز، ما أثار صدمة واسعة بين المعزين.

وأوضحت المصادر أن اثنين من المصابين نقلا إلى المستشفى إثر اصابتهما بجروح واختناق شديد رغم تقديم الإسعافات الأولية لهما من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر، بينما تلقى الآخرون الرعاية الطبية اللازمة في مركز الأمل الطبي بالبلدة.

وفي السياق، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حركة تنقّل المواطنين شرق مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على مدخل قريتي النبي إلياس وعزبة الطبيب، وأوقفت مركبات المواطنين، ودقّقت في هويات ركابها.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي أماتين وفرعتا شرق قلقيلية، وداهمت عدة أحياء وشوارع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.