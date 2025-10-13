تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا ياريس من أرخص السيارات التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، بين موديلات 2026 الجديدة، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبأسعار تبدأ تحديدًا من 63,825 ريالا سعوديا.

تصميم وأبعاد تويوتا ياريس 2026

تأتي السيارة تويوتا ياريس ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طول السيارة 4.43 متر، فيما تمتد قاعدة العجلات على مسافة 2,620 مم، مع خطوم إنسيابية تمنحها مظهر عصري، سواء من ناحية غطاء المحرك وصولًا إلى الجانب الخلفي، فيما تمنح المصابيح الأمامية الحديثة والمظهر الديناميكي العام للهيكل لمسة حادة بالمقدمة.

تويوتا ياريس 2026

محرك السيارة تويوتا ياريس 2026

تستند السيارة تويوتا ياريس 2026 إلى محرك اقتصادي مكون من 4 أسطوانات بسعة 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك CVT، ويعمل بنظام الدفع الأمامي، مع معدل استهلاك وقود يصل إلى 22.1 كيلومتر لكل لتر.

تجهيزات السيارة تويوتا ياريس 2026

تختلف تجهيزات السيارة الخارجية باختلاف الفئة، حيث تتوفر بجنوط من الألمنيوم بقياس 15 أو 16 بوصة، بينما تأتي المصابيح الأمامية بتقنية LED، والمصابيح الخلفية إما هالوجين أو LED حسب الإصدار.

تويوتا ياريس 2026

وتتوفر المرايا الجانبية بخاصية الطي الكهربائي في الفئة العليا، ما يضيف عنصر الراحة والتحكم ضمن بيئة الاستخدام اليومي، بالإضافة إلى حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

وتختلف مستويات التجهيز بحسب الفئة المقدمة، حيث تبدأ التجهيزات بشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياس 7 بوصات، وتصل إلى 9 بوصات في الفئات الأعلى، إلى جانب تقنيات الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

تويوتا ياريس 2026

وتدعم هذه الأنظمة عددًا من السماعات يتراوح بين 4 و6، وتضم الفئات العليا شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات، إلى جانب نظام تكييف إلكتروني أو أوتوماتيكي، مع فتحات مخصصة للركاب في المقاعد الخلفية في بعض الإصدارات.

أسعار السيارة تويوتا ياريس موديل 2026 في السعودية

تقدم تويوتا ياريس موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 63,825 ريالا سعوديا للفئة الأولى Y، وبسعر يبلغ 66,700 ريالا سعوديا للفئة الثانية Y Limited، بينما تتراوح أسعار الفئة الثالثة والرابعة Y Plus و YX الأعلى تجهيزًا بين 69,690 ريالا سعوديا و 75,670 ريالا سعوديا.