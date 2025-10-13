بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC

كشفت شركة Bentley عن أحدث إبداعاتها من قسم Mulliner المتخصص في التصاميم الشخصية الراقية، وذلك عبر نسخة استثنائية من سيارة Continental GTC Speed بلون بنفسجي فاخر.

وأطلقت بنتلي على هذا الإصدار لقب Violette ، وهو يمثل مزيجًا فريدًا من الفخامة البريطانية العريقة، والقوة الميكانيكية المتطورة، والتصميم المخصص الذي يلبي طموحات عشاق Bentley.

محرك وأداء بنتلي كونتيننتال GTC Violette

تتميز النسخة الجديدة بمحرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4000 سي سي، مدعومًا بوحدة كهربائية تضيف طاقة إضافية بقوة 187 حصانًا، لتبلغ القوة الإجمالية لهذا النظام الهجين المتطور 771 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 1000 نيوتن متر.

بنتلي كونتيننتال GTC Violette

من خلال الإمكانيات الفنية للسيارة بنتلي كونتيننتال GTC تتسارع من وضع السكون 0 إلى 100 كم/س خلال 3.4 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 285 كم/س، مما يضعها في مصاف السيارات الرياضية الفائقة، دون أن تتخلى عن هوية بنتلي الفاخرة.

سيارة بنتلي كونتيننتال GTC وطلاء خارجي يلفت الأنظار

جاء طلاء Violette بلون بنفسجي غني مائل إلى الأزرق، يعكس الضوء بطريقة تبرز خطوط التصميم الانسيابية والانحناءات الأنيقة في هيكل السيارة، وإطلالة السقف المكشوف القابل للطي.

بنتلي كونتيننتال GTC Violette

يكتمل المشهد الخارجي بعناصر سوداء أنيقة، تشمل الشبك الأمامي، الشعار، السقف المعدني الرمادي، والعجلات السوداء الكبيرة، لتحقق مفومًا بصريًا جريئًا يعزز الطابع الرياضي للسيارة دون المساس بجوهر الفخامة.

بنتلي كونتيننتال GTC Violette

تصميم أيقونة بنتلي من الداخل

عند الدخول إلى المقصورة، يجد الراكب نفسه محاطًا بمستوى عال من الفخامة، بداية من المقاعد والأبواب والكونسول، والتي تأتي مزينة بجلد فاخر بدرجة Tanzanite Purple.

بنتلي كونتيننتال GTC Violette

فيما تضيف خيوط Lilac الفاتحة، لمسة فنية، تعكس التباين بين القوة والرقة، وتظهر الجرأة في التصميم عبر تطعيمات حجرية طبيعية استثنائية، نُحتت بدقة لتبلغ سماكة لا تتعدى 0.1 ملم، وهي سابقة فنية في عالم السيارات.