تكنولوجيا وسيارات

شاهد| سيارة بنتلي بنتايجا سبيد 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بنتلي بنتايجا سبيد لفئة السيارات الـ SUV الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، بنتايجا ليست مجرد تحديث تقني أو تحسين على مستوى الشكل، ولكنها إعادة تعريف حقيقية لما يجب أن تكون عليه سيارة دفع رباعي فاخرة في زمن السرعة والكفاءة والتقنية.

مواصفات بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تمتلك سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، لمسات داكنة على الشعار الأمامي، ومصابيح أمامية وخلفية ذات تصميم معتم، وبها شعارات Speed التي تضيف لمسة من التفرد على جانبي السيارة، وبها عجلات مقاس 23 بوصه .

بالاضافة إلي ان سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 بها، مقاعد جلدية فاخرة تحمل تطريز شعار Speed، وبها زخارف من ألياف الكربون و الخشب الفاخر، وبها سقف بانوراما واسع، ونظام تحكم مناخي مستقل في المقاعد الخلفية، ومخارج شحن من نوع USB-C .

محرك بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تحصل سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 على قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 650 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية .

سعر بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026

تباع سيارة بنتلي بنتايجا سبيد موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 50 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بنتلي في صناعة السيارات

تأسست بنتلي عام 1919 على يد والتر أوين بنتلي، وشهدت الشركة انتصارات في سباق لومان وتورطت في صعوبات مالية قبل أن تستحوذ عليها رولز رويس عام 1931 ثم فولكس فاجن عام 1998.

وبنتلي اليوم جزء من مجموعة فولكس فاجن الفاخرة، وتصنع السيارات في كرو بإنجلترا مع تجميع بعض الأجزاء في ألمانيا، ولا تزال تعرف بدمج الأداء الفائق والحرفية الفاخرة في سياراتها، وتسعى بنتلي لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجيتها المستقبلية .

