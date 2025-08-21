سيارات جديدة 2025 أوتوماتيك في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على أرخص سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا، وتويوتا كورولا، وشيفروليه أوبترا، وبي واي دي F3، وهيونداي إلنترا CN7.

بروتون ساجا موديل 2025

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لترا، وتحتاج إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وبها عزم دوران 120 نيوتن/ متر.

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2025

تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصانا، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 189 كم/ ساعة.

الفئة الأولى من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و300 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و650 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

تنتج سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 قوة 98 حصانا، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 140 نيوتن/ متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 769 ألف جنيه.

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

سرعة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 القصوى تصل إلى 180 كم/ ساعة، تنتج قوة 108 أحصنة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 145 نيوتن/ متر، وبها خزان وقود سعة 50 لترا.

الفئة الأولى من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تصل إلى 45 لترا، وتنتج قوة 126 حصانا، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر .

الفئة الأولى من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و375 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و530 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و700 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا سى ان 7 موديل 2025 تباع بسعر مليون و930 ألف جنيه.