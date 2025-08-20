أوبل ميريفا هاتشباك سعرها 450 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل ميريفا موديل 2016، وتنتمي ميريفا لفئة السيارات الهاتشباك .

أوبل ميريفا موديل 2016

مواصفات أوبل ميريفا موديل 2016 الخارجية

تمتلك سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاة تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك أوبل ميريفا موديل 2016

تستمد سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 115 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل ميريفا موديل 2016 الداخلية

زودت مقصورة أوبل ميريفا موديل 2016 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان .

سعر أوبل ميريفا موديل 2016

تباع سيارة أوبل ميريفا موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .