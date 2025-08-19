قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

دفع رباعي .. جيب شيروكي سعرها 200 ألف جنيه

جيب شيروكي موديل 1997
جيب شيروكي موديل 1997
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري، علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب شيروكي موديل 1997

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب شيروكي موديل 1997، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب شيروكي موديل 1997 الخارجية

جيب شيروكي موديل 1997

تمتلك سيارة جيب شيروكي موديل 1997 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك جيب شيروكي موديل 1997

جيب شيروكي موديل 1997

تنقل قوة سيارة جيب شيروكي موديل 1997 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 4100 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب شيروكي موديل 1997 الداخلية

جيب شيروكي موديل 1997

زودت مقصورة سيارة جيب شيروكي موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها كونسول وسطي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب شيروكي موديل 1997

جيب شيروكي موديل 1997

تباع سيارة جيب شيروكي موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

