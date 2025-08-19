بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور

استطاعت أستون مارتن أن تبهر محبي عالم السرعة والانطلاق، خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2025، بعد أن ظهرت السيارة فالكيري سبايدر، والتي قدمت بطريقة غير عادية، بعد أن تزينت بحوالي 300 ألف كريستالة، لتكون مثل اطلالة النجوم المبهرة.

حيث قرر مالك السيارة أستون مارتن فالكيري سبايدر، أن يبهر العالم بهذا العمل المميز، وإجراء هذا التعديل من قبل المتخصصين، وتعد هذه السيارة واحدة من أندر الاصدارات، حيث يوجد منها حوالي 85 نسخة فقط في العالم.

بدءت الفكرة أقرب للمزاح، وسرعان ما تحولت إلى مشروع مميز في مدينة سان دييجو، وتعاون فريق التعديل المنفذ مع شركة اخرى لوضع الكريستال بعناية شديدة ومتقنة بطريقة يدوية، واستغرق هذا العمل حوالي 8 أيام متواصلة ولمدة 12 ساعة يوميًا.

بينما بلغ مجموع ساعات العمل الخاص بترقيات أستون مارتن فالكيري، حوالي 1500 ساعة، وجاءت الاراء منقسمة حول هذا العمل، حيث رأى البعض أنه تشويه لقيمة السيارة وامكانياتها الخارقة، بينما البعض الاخر ابدى اعجابه بهذه التحفة الفنية.

على الرغم من الترقيات الخارجية الخاصة بسيارة أستون مارتن فالكيري سبايدر، إلى انها مازالت تحتفظ بجوهرها الداخلي، حيث تعتمد فنيًا على محرك V12 من Cosworth قياسي، بالإضافة إلى قدرات فنية كهربائية، ينتج عن ذلك قوة إجمالية قدرها 1.139 حصانًا عند 11 ألف دورة في الدقيقة.