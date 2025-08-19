قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور

أستون مارتن فالكيري سبايدر
أستون مارتن فالكيري سبايدر
صبري طلبه

استطاعت أستون مارتن أن تبهر محبي عالم السرعة والانطلاق، خلال أسبوع مونتيري للسيارات 2025، بعد أن ظهرت السيارة فالكيري سبايدر، والتي قدمت بطريقة غير عادية، بعد أن تزينت بحوالي 300 ألف كريستالة، لتكون مثل اطلالة النجوم المبهرة.

أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار

حيث قرر مالك السيارة أستون مارتن فالكيري سبايدر، أن يبهر العالم بهذا العمل المميز، وإجراء هذا التعديل من قبل المتخصصين، وتعد هذه السيارة واحدة من أندر الاصدارات، حيث يوجد منها حوالي 85 نسخة فقط في العالم.

أستون مارتن فالكيري سبايدر

بدءت الفكرة أقرب للمزاح، وسرعان ما تحولت إلى مشروع مميز في مدينة سان دييجو، وتعاون فريق التعديل المنفذ مع شركة اخرى لوضع الكريستال بعناية شديدة ومتقنة بطريقة يدوية، واستغرق هذا العمل حوالي 8 أيام متواصلة ولمدة 12 ساعة يوميًا.

أستون مارتن فالكيري سبايدر

بينما بلغ مجموع ساعات العمل الخاص بترقيات أستون مارتن فالكيري، حوالي 1500 ساعة، وجاءت الاراء منقسمة حول هذا العمل، حيث رأى البعض أنه تشويه لقيمة السيارة وامكانياتها الخارقة، بينما البعض الاخر ابدى اعجابه بهذه التحفة الفنية.

أستون مارتن فالكيري سبايدر

محرك أستون مارتن فالكيري بدن تعديل 

على الرغم من الترقيات الخارجية الخاصة بسيارة أستون مارتن فالكيري سبايدر، إلى انها مازالت تحتفظ بجوهرها الداخلي، حيث تعتمد فنيًا على محرك V12 من Cosworth قياسي، بالإضافة إلى قدرات فنية كهربائية، ينتج عن ذلك قوة إجمالية قدرها 1.139 حصانًا عند 11 ألف دورة في الدقيقة.

أستون مارتن فالكيري فالكيري سبايدر أستون مارتن فالكيري أستون مارتن فالكيري سبايدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18 أغسطس

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين

أحمد كمال مساعدًا لوزير التموين والتجارة الداخلية

بالصور

بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟

اضرار الاندومي
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ
طريقة عمل دجاج بالمشروم كريمي ولذيذ

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد