أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو

قدمت إم جي الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، منها السيارة MG ONE، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وظهرت سيارة إم جي ONE، في سوق السيارات المستعملة المصري، ضمن موديلات 2025، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا، وعدد بسيط من الكيلومترات لم يتجاوز 5000 كم.

وبلغ سعر السيارة إم جي ONE في هذه الحالة، مليون و300 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الموديل والفئة، والكشف الفني الشامل.

مواصفات إم جي ONE

تضم السيارة إم جي ONE مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية وأمامية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، فتحة سقف بانوراما، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا محيطة.

تحتوي إم جي ONE على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تتسارع السيارة إم جي ONE من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية فقط، وتأتي السيارة بتصميم رياضية من فئة SUV، مع شبكات أمامية كبيرة الحجم، وإضاءة LED، ونسبة طول بلغت 4581 مم، و1871 مم للعرض، وبارتفاع 1617 مم.