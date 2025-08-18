قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل
ترامب يسبق القمة الأوروبية بلقاء حاسم مع زيلينسكي في واشنطن | تفاصيل
فوتشيتش يهدد بقمع صارم للمتظاهرين في صربيا وسط تصاعد الغضب الشعبي
أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الإثنين
القومي للملكية الفكرية يؤكد تطبيق القانون على المخالفين
بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟
أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس
الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور
إعصار "إيرين" يضعف إلى الفئة الثالثة ويواصل تهديده للكاريبي والأطلسي
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوق المستعمل.. إم جي وان 2025 بحالة كسر الزيرو

إم جي ONE
إم جي ONE
صبري طلبه

قدمت إم جي الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، منها السيارة MG ONE، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

وظهرت سيارة إم جي ONE، في سوق السيارات المستعملة المصري، ضمن موديلات 2025، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا، وعدد بسيط من الكيلومترات لم يتجاوز 5000 كم.

إم جي ONE

وبلغ سعر السيارة إم جي ONE في هذه الحالة، مليون و300 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الموديل والفئة، والكشف الفني الشامل.

إم جي ONE

مواصفات إم جي ONE

تضم السيارة إم جي ONE مجموعة كبيرة من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية وأمامية، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، فتحة سقف بانوراما، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا محيطة.

إم جي ONE

تحتوي إم جي ONE على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

إم جي ONE

تتسارع السيارة إم جي ONE من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية فقط، وتأتي السيارة بتصميم رياضية من فئة SUV، مع شبكات أمامية كبيرة الحجم، وإضاءة LED، ونسبة طول بلغت 4581 مم، و1871 مم للعرض، وبارتفاع 1617 مم.

إم جي إم جي ONE سيارة إم جي ONE سعر سيارة إم جي ONE سعر سيارة إم جي ONE كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

حادث الاوتوستراد

إحداهما توفيت.. سيارة تطيح بـ سيدتين على طريق الاوتوستراد في حلوان| صور

ترشيحاتنا

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد