الكشف عن لوسيد جرافيتي للطرق الوعرة.. قوة تتجاوز 800 حصان

كشفت لوسيد عن نسختها الاختبارية الجديدة صاحبة الاسم X تحت عائلة جرافيتي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، وتنطلق هذه السيارة بتصميم رياضي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

تأتي السيارة لوسيد جرافيتي X لتكون مخصصة على الطرق الوعرة ولمحبي المغامرات، حيث تعتمد على فلسفة رياضية إلى حد كبير، ولكن مع منظومة دفع تستمد قوتها من محرك كهربائي.

لوسيد جرافيتي X

مواصفات وتصميم سيارة لوسيد جرافيتي X

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي X على محرك كهربائي بقوة تتجاوز 800 حصانًا، ويبدو أنها نفس قدرات جراند تورينج، ولكن بمدى سير مطور، مما يجعلها تلبي احتياجات عاشقي المغامرات وللقيادة على الطرق الوعرة بالتحديد.

تتميز لوسيد جرافيتي X بسمة رياضية مميزة، حيث ترتكز على جنوط كبيرة الحجم تتخذ تصميم النجمة سداسية الأضلاع، مع سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، مكان مخصص لحمل الأغراض بالجزء الخاص بسقف السيارة.

وتأتي السيارة لوسيد جرافيتي X بمقابض مخفية للأبواب، مصابيح تعمل بتقنية LED LIGHT، مرايات جانبية كهربائية، حزمة من مستشعرات الحركة، وكاميرا المتابعة والرصد، مع انظمة تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية.

اظهرت الصور الخاصة بسيارة لوسيد جرافيتي X داخلية تلك الأيقونة الجديدة، حيث تضم شاشة لعرض البيانات واخرى للوسائط المتعددة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومقاعد كهربائية تحمل توقيع LUCID، زجاج بانوراما، نظام صوتي ترفيهي عالي الأداء.