دعاء الصباح.. بـ11 كلمة يعطيك الله حتى يرضيك
هيلاري كلينتون ترشح ترامب لجائزة نوبل
السكة الحديد تعتذر للركاب عن تخفيض مؤقت لسرعات القطارات بسبب الحر
بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم بجميع محافظات الجمهورية
نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس
الليلة.. الزمالك يتحدى المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري
زيكر تكشف عن 9X الرياضية الجديدة.. بتكنولوجيا هايبرد
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
زيكر تكشف عن 9X الرياضية الجديدة.. بتكنولوجيا هايبرد

صبري طلبه

تواصل زيكر من تعزيز تواجدها في مجال السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة 9X خلال معرض شنجهاي للسيارات، وتنتمي هذه السيارة إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع تمتعها بقدرات فنية هجينة.

أداء مذهل لسيارة زيكر 9X

تعتمد السيارة زيكر 9X على تكنولوجيا هايبرد، حيث زودت بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج 275 حصانًا، وعدد 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية بلغت 1.381 حصانًا.

وبهذا الأداء القوي، تستطيع زيكر 9X أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 240 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلو في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.1 ثانية فقط.

مواصفات وتصميم زيكر 9X

تحتوي السيارة زيكر 9X على شاشة كبيرة تعمل باللمس تدعم التطبقات الذكية، وشاشة أخرى بالناحية الخلفية قابلة للطي، إلى جانب لوحة عدادات، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فتحة سقف، جنوط رياضية.

صممت السيارة زيكر 9X بمفهوم رياضي ضمن فئات الـ SUV، مع شبكة كبيرة في المقدمة ذات فتحات هوائية متعددة وبمظهر طولي، وإضاءة LED، بينما تقدر قياسات السيارة بحوالي 5.239 مم، و2.029 مم للعرض الكلي، و1.819 مم للارتفاع، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.169 مم.

