بي إم دابليو X1 موديل 2025 كسر زيرو .. أسعار ومواصفات

تعتبر السيارة بي إم دابليو X1 واحدة من أشهر السيارات الألمانية ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، كما تعد هي السيارة الأرخص ضمن عائلة X الشهيرة.

وظهرت السيارة بي إم دابليو X1 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، تحت مفهوم الفبريكا بالكامل، وضمن موديلات 2025 عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 3 مليون جنيه.

بي إم دابليو X1

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، فيما تضمن الحالة الفنية، أو الهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار والمقارنة.

القدرات الفنية للسيارة بي إم دابليو X1

نتحدت عن بي إم دابليو X1 فئة M SPORT، والتي تأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

بي إم دابليو X1

تصل السرعة القصوى للسيارة بي إم دابليو X1 إلى 208 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية فقط، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كم.

بي إم دابليو X1

أما عن أبعاد السيارة بي إم دابليو X1 فتأتي بنسبة طول كلي بلغت 4500 مم، و1845 مم للعرض، وبارتفاع 1642 مم، مع جنوط رياضية، إضاءة LED، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة.