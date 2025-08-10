قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
5 سيارات SUV زيرو في السوق المصري.. الأولى بأرخص سعر

صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات في مصر على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية بلد المنشأ، أو الأسعار، أو القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر التصميم الداخلي أو الخارجي، ومن أبرزها الفئة الرياضية SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV "زيرو" في السوق المصري.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح أسعار السيارة بين 995,000 جنيه و 1,080,000 جنيه.

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، مع تقنية الجر الأمامية، وتأتي السيارة بسعر يبدأ من 1,799,900 جنيه إلى 2,274,900 جنيه.

نيسان قشقاي

نيسان قشقاي

يتراوح سعر السيارة نيسان قشقاي 2025 بين 1,499,000 جنيه و1,929,000 جنيه، وتعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات، تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 148 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

بيجو 5008

بيجو 5008

تقدم السيارة بيجو 5008 موديل 2026 بسعر يتراوح بين 2,424,990 جنيه و 2,674,990 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك.

رينو اوسترال

رينو اوسترال

تستمد السيارة قوتها من محرك 1300 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، والقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.7 ثاتية، وتتراوح أسعار السيارة رينو اوسترال بين 1,590,000 جنيه و 2,020,000 جنيه.

