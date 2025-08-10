أسعار ومواصفات جيتور X70 موديل 2025 في السعودية

تقدم جيتور الصينية مجموعة من إصداراتها المتعددة داخل السوق السعودي، ومنها السيارة الرياضية X70 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 70,690 ريال.

مواصفات جيتور X70 موديل 2025

تعتمد جيتور X70 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 154 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

جيتور X70 موديل 2025

دعمت السيارة جيتور X70 موديل 2025 بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، أو 6 سرعات DCT دبل كليتش، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات لجميع الفئات.

تجهيزات جيتور X70 موديل 2025

تضم السيارة جيتور X70 موديل 2025 باقة من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن للمساعدة على الاصطفاف، مثبت سرعة، كرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة، بصمة داخلي وخارجية، مكيف هواء أوتوماتيكي الأداء، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات.

جيتور X70 موديل 2025

زودت جيتور X70 موديل 2025 بفتحة سقف بانوراما، وسائد هوائية، الحماية من الخروج عن المسار، رصد النقاط العمياء، شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، جنوط رياضية قياس 20 بوصة.

أسعار جيتور X70 موديل 2025 في السعودية

تقدم جيتور X70 موديل 2025 بسعر يبدأ من 70,690 ريال للفئة الأولى، ويتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 74,140 ريال و82,190 ريال، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 82,190 ريال.