شيري تيجو 3 موديل 2023 كاملة التجهيزات.. بأقل سعر

قدمت شيري الصينية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تنوعت بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، ومن ابرز سيارات الـ SUV، هي النسخة تيجو 3 الشهيرة، والتي قدمت في مصر عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات.

وظهرت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 في السوق المصري للسيارات المستعملة مع مفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وبسعر يبلغ 650 ألف جنيه، ولكن ننصح راغبي شراء أي سيارة مستعملة بمراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة، بالإضافة إلى الفحص الفني الشامل.

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 3

تعتمد شيري تيجو 3 موديل 2023 على ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على باقة من التجهيزات منها، كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة وسطية تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بفتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، بلوتوث، مشغل اسطوانات، مدخل USB و AUX، مكيف هواء، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD.

ترتكز السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على جنوط رياضية، وتضم أقطاب ثنائية على جانبي السقف، مصابيح ضباب، إضاءة LED، مع أبعاد خارجية تقدر بـ 4419 مم للطول الكلي، و1765 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1651 مم.