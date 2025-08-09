قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز جديد .. معهد بحوث الصحة الحيوانية يجدد اعتماد مركز التدريب للعام السادس
مشكلة محرجة تواجه أغلب النساء… إليك الحل السهل
هل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمة
العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
الليلة .. الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة مودرن سبورت
تسريب جديد يكشف تصميم Pixel 10 Pro Fold بلون Moonstone قبل الطرح الرسمي
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9-8-2025
204761 طالب يبدأون امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اليوم
دعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر
هل النوم بعد صلاة الفجر يغضب الله؟.. احذره في هذه الحالة
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
أسعار 5 سيارات سيدان في مصر أحدث موديل..أرخص سيارة أوتوماتيك 2024

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

5 سيارات سيدان في مصر أحدث موديل.. بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه| صور
يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

أسعار سوق المستعمل.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024
يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على تشكيلة كبيرة من السيارات المتنوعة، وخاصة الفئة الاقتصادية التي يبحث عنها الكثير، لشراء سيارة، ومن أبرز هذه الطرازات سيارة بروتون ساجا.

ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟
تعزز هونشي الصينية من تواجدها في السوق الإماراتي، من خلال عدد كبير ومتنوع من السيارات، تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه الاصدارات السيارة هونشي H9 موديل 2025.

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
أطلقت تويوتا في اليابان، إصدارًا جديدًا من سيارتها الميني فان المدمجة “سيينتا”، تحت اسم "سيينتا جونو"، مصمم خصيصًا ليكون وسيلة مريحة للهروب من روتين الحياة، ويمكن تعديل تجهيزاته حسب الرغبة. 

أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
يضم السوق السعودي للسيارات، مجموعة كبيرة من طرازات كيا الكورية الجنوبية، منها السيارة k3 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه السيارة عبر باقة من الفئات، مع أسعار رسمية تبدأ من 74,330 ريالا سعوديا، وصولاً إلى 92,726 ريالا سعوديا.

أسعار السيارات أخبار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2025 أخبار السيارات 2025

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

