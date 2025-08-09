أسعار 5 سيارات سيدان في مصر أحدث موديل..أرخص سيارة أوتوماتيك 2024

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

5 سيارات سيدان في مصر أحدث موديل.. بسعر يبدأ من 645 ألف جنيه| صور

يحتوي سوق السيارات المصري، على الكثير من الطرازات المتنوعة، تختلف من ناحية العلامات وبلد المنشأ، والأسعار، بالإضافة إلى تنوع التقنيات الفنية وعناصر التصميم، ومنها فئة السيدان الشهيرة، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة.

أسعار سوق المستعمل.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على تشكيلة كبيرة من السيارات المتنوعة، وخاصة الفئة الاقتصادية التي يبحث عنها الكثير، لشراء سيارة، ومن أبرز هذه الطرازات سيارة بروتون ساجا.

ماذا تقدم هونشي H9 موديل 2025.. وكم يبلغ سعرها في الامارات؟

تعزز هونشي الصينية من تواجدها في السوق الإماراتي، من خلال عدد كبير ومتنوع من السيارات، تختلف حسب القدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم الداخلي والخارجي، ومن أبرز هذه الاصدارات السيارة هونشي H9 موديل 2025.

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

أطلقت تويوتا في اليابان، إصدارًا جديدًا من سيارتها الميني فان المدمجة “سيينتا”، تحت اسم "سيينتا جونو"، مصمم خصيصًا ليكون وسيلة مريحة للهروب من روتين الحياة، ويمكن تعديل تجهيزاته حسب الرغبة.

أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي

يضم السوق السعودي للسيارات، مجموعة كبيرة من طرازات كيا الكورية الجنوبية، منها السيارة k3 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه السيارة عبر باقة من الفئات، مع أسعار رسمية تبدأ من 74,330 ريالا سعوديا، وصولاً إلى 92,726 ريالا سعوديا.