أسعار سوق المستعمل.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2024

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على تشكيلة كبيرة من السيارات المتنوعة، وخاصة الفئة الاقتصادية التي يبحث عنها الكثير، لشراء سيارة، ومن أبرز هذه الطرازات سيارة بروتون ساجا.

ظهرت السيارة بروتون ساجا موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 600 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، وبعدد كيلومترات لم يتجاوز الـ 4000 كيلومتر.

بروتون ساجا

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى متابعة متوسط الاسعار والمقارنة بموديلات أخرى من نفس الفئة البحثية.

بروتون ساجا

مواصفات بروتون ساجا

تتمتع السيارة بروتون ساجا 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بروتون ساجا

تعتبر السيارة بروتون ساجا من السيارات الاقتصادية الموفرة في البنزين، حيث تستهلك حوالي 5.6 لتر من الوقود، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وعلى الرغم أن السيارة من الفئة الاقتصادية لكنها تتمتع بعدد كبير من التجهيزات.

بروتون ساجا

تجهيزات بروتون ساجا

تضم السيارة بروتون ساجا نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية أمامية للحماية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء يدوي، مرايا جانبية كهربائية، مدخل AUX وUSB، بلوتوث، كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة تعمل باللمس، فرامل مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، إيموبليزر مانع للسرقة، إنذار.