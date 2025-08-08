أوبل تقدم الأيقونة ASTRA بتقنية الهايبرد.. ماذا تطرح وكم سعرها؟

تعزز أوبل الألمانية من تواجدها في عالم صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن الأيقونة الشهيرة ASTRA، ولكنها تأتي بقدرات فنية حديثة تتناسب مع تكنولوجيا العصر، حيث أضافت أوبل لسياراتها الجديدة تقنية هايبرد Plug-in الهجينة، مع باقة من التجهيزات الاخرى.

مواصفات أوبل ASTRA الجديدة

تعتمد السيارة أوبل ASTRA على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك هجين، يستطيع أن ينتج 144 كيلووات أي ما يعادل 196 حصانًا، و360 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أوبل ASTRA الجديدة

مدى وتسارع السيارة أوبل أسترا

تأتي السيارة أوبل ASTRA الجديدة بمدى سير يقدر بحوالي 83 كم، حيث تعتمد على بطارية سعة 17.2 كيلووات ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.6 ثانية.

أوبل ASTRA الجديدة

ابرز تجهيزات أوبل ASTRA

تضم السيارة أوبل ASTRA الجديدة عدد من التجهيزات منها، منظومة الوسائد الهوائية المتقدمة، فرامل مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، وقفل مركزي للأبواب، مع تقنية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، بصمة، حساسات حركة، كاميرا.

أوبل ASTRA الجديدة

كما تحتوي السيارة أوبل ASTRA على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، بلوتوث، بينما ترتكو على جنوط رياضية، إضاءة بتقنية LED، مصابيح ضباب.

سعر السيارة أوبل ASTRA الجديدة عالميًا

أسعار السيارة أوبل ASTRA في السوق العالمي من 38.960 يورو.