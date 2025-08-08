قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تضرب بقوة .. عقوبات ضد 18 كياناً بتهمة تمكين إيران من كسر الحصار المالي
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
تكنولوجيا وسيارات

أوبل تقدم الأيقونة ASTRA بتقنية الهايبرد.. ماذا تطرح وكم سعرها؟

أوبل ASTRA الجديدة
أوبل ASTRA الجديدة
صبري طلبه

تعزز أوبل الألمانية من تواجدها في عالم صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن الأيقونة الشهيرة ASTRA، ولكنها تأتي بقدرات فنية حديثة تتناسب مع تكنولوجيا العصر، حيث أضافت أوبل لسياراتها الجديدة تقنية هايبرد Plug-in الهجينة، مع باقة من التجهيزات الاخرى.

مواصفات أوبل ASTRA الجديدة 

تعتمد السيارة أوبل ASTRA على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 نقلات، بينما تستمد قوتها من محرك هجين، يستطيع أن ينتج 144 كيلووات أي ما يعادل 196 حصانًا، و360 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

أوبل ASTRA الجديدة 

مدى وتسارع السيارة أوبل أسترا 

تأتي السيارة أوبل ASTRA الجديدة بمدى سير يقدر بحوالي 83 كم، حيث تعتمد على بطارية سعة 17.2 كيلووات ساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.6 ثانية.

أوبل ASTRA الجديدة 

ابرز تجهيزات أوبل ASTRA

تضم السيارة أوبل ASTRA الجديدة عدد من التجهيزات منها، منظومة الوسائد الهوائية المتقدمة، فرامل مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، وقفل مركزي للأبواب، مع تقنية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، بصمة، حساسات حركة، كاميرا.

أوبل ASTRA الجديدة 

كما تحتوي السيارة أوبل ASTRA على شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام ترفيهي صوتي، بلوتوث، بينما ترتكو على جنوط رياضية، إضاءة بتقنية LED، مصابيح ضباب.

سعر السيارة أوبل ASTRA الجديدة عالميًا

أسعار السيارة أوبل ASTRA في السوق العالمي من 38.960 يورو.

