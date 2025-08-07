قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من طرازات كسر الزيرو، والتي تكون بحالة جديدة ولكنها قامت بقطع عدد بسيط من الكيلومترات، بالإضافة إلى فارق سعري لهذا السبب.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 والتي تعد من اشهر سيارات الـ SUV، في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم الفبريكا، ضمن إصدارات الفئة الثانية، وبسعر يبلغ مليون و500 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

وننصح الأشخاص المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، أي كان نوعها وفئتها السعرية، بأهمية الفحص الشامل، للتأكد من حالتها الفنية، إلى جانب الكشف الهيكلي، ومراجعة متوسط الأسعار بحسب الفئة والموديل.

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل خلفي، مرايات جانبية كهربائية قابله للطي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

وتضم ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 مصابيح ضباب، إضاءة أمامية LED، جنوط ذات مظهر رياضي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة.

ميتسوبيشي اكليبس اكليبس كروس ميتسوبيشي اكليبس كروس ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

مصحف

عالم أزهري: التشدد في الفتوى يضيق على الناس

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الغلو في الدين ضعف إيمان وقلة علم وحب تميّز وتصدر

الزواج

هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟ على جمعة يجيب

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد