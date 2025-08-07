ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة، على الكثير من طرازات كسر الزيرو، والتي تكون بحالة جديدة ولكنها قامت بقطع عدد بسيط من الكيلومترات، بالإضافة إلى فارق سعري لهذا السبب.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 والتي تعد من اشهر سيارات الـ SUV، في السوق المصري للسيارات المستعملة، تحت مفهوم الفبريكا، ضمن إصدارات الفئة الثانية، وبسعر يبلغ مليون و500 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

وننصح الأشخاص المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، أي كان نوعها وفئتها السعرية، بأهمية الفحص الشامل، للتأكد من حالتها الفنية، إلى جانب الكشف الهيكلي، ومراجعة متوسط الأسعار بحسب الفئة والموديل.

مواصفات ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر، و ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، قفل مركزي للأبواب، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، زجاج مظلل خلفي، مرايات جانبية كهربائية قابله للطي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

وتضم ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 مصابيح ضباب، إضاءة أمامية LED، جنوط ذات مظهر رياضي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة.