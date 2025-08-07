قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنفينيتي تكشف الستار عن QX80 موديل 2026 الجديدة.. صور

انفينيتي QX80
انفينيتي QX80
صبري طلبه

تواصل انفينيتي اليابانية تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت الستار عن أحدث اصداراتها، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وهي النسخة صاحبة اللقب QX80 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

تأتي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 بمظهر خارجي أكثر جرأة، مع طلاء باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات، والتي تضمن القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

انفينيتي QX80

مواصفات انفينيتي QX80 موديل 2026

تعتمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أنينتج قوة إجمالية قدرها 450 حصانًا، و699 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتعتمد فنيًا على تقنية الجر الرباعي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

انفينيتي QX80

تجهيزات انفينيتي QX80 موديل 2026

تحتوي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 على شاشة للتحكم في التبريد والتدفئة بقياس 9 إنش، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياسها 14.3 إنش، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 24 سماعة طراز Klipsch الفاخر.

انفينيتي QX80

كما تحتوي على نظام الإضاءة المحيطة المكون من 64 لونًا، سقف بانوراما، عرض البيانات على الزجاج الأمامي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، بالإضافة إلى باقة من وسائل الحماية والأمان، وانظمة المكابح، مع كاميرات للمتابعة وردار للرصد، إلى جانب مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

انفينيتي QX80

أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 

وتتراوح أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 في السوق العالمي بين 83.750 دولار أمريكي و101.950 دولار أمريكي.

انفينيتي QX80 انفينيتي QX80 انفينيتي QX80 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

حملة مكبرة في المنوفية

ضبط 100 كيلو بانيه واستربس وأجزاء دجاج فاسدة في المنوفية ..صور

خريجو جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية الهندسة .. صور

جانب من الاجتماع

محافظة القليوبية: رقمنة وتوحيد الخدمات الحكومية

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد