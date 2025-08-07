إنفينيتي تكشف الستار عن QX80 موديل 2026 الجديدة.. صور

تواصل انفينيتي اليابانية تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت الستار عن أحدث اصداراتها، من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، وهي النسخة صاحبة اللقب QX80 موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الفاخرة.

تأتي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 بمظهر خارجي أكثر جرأة، مع طلاء باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات، والتي تضمن القدرات الفنية أو التقنية، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

مواصفات انفينيتي QX80 موديل 2026

تعتمد السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع أنينتج قوة إجمالية قدرها 450 حصانًا، و699 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتعتمد فنيًا على تقنية الجر الرباعي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار.

تجهيزات انفينيتي QX80 موديل 2026

تحتوي السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 على شاشة للتحكم في التبريد والتدفئة بقياس 9 إنش، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط قياسها 14.3 إنش، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 24 سماعة طراز Klipsch الفاخر.

كما تحتوي على نظام الإضاءة المحيطة المكون من 64 لونًا، سقف بانوراما، عرض البيانات على الزجاج الأمامي، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، بالإضافة إلى باقة من وسائل الحماية والأمان، وانظمة المكابح، مع كاميرات للمتابعة وردار للرصد، إلى جانب مستشعرات حركة أمامية وخلفية.

أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026

وتتراوح أسعار السيارة انفينيتي QX80 موديل 2026 في السوق العالمي بين 83.750 دولار أمريكي و101.950 دولار أمريكي.