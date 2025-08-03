شيري تيجو 4 برو 2025 .. أعلى فئة بأرخص سعر لكسر الزيرو

يحتوي سوق السيارات المستعملة، على الكثير من الاصدارات والموديلات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية أو بلد المنشأ، أو التصميم الخارجي بين السيدان والرياضية والهاتشباك، وصولًا إلى تنوع الأسعار وهي من أهم النقاط الشرائية.

وتعتبر السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 من أرخص السيارات الرياضية التي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، حيث رصدت بسعر يبلغ 940 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

وننصح دومًا جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الاسعار بحسب الفئات والموديلات.

مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو 2025

تعتمد شيري تيجو 4 برو 2025 على محرك محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 4 برو 2025

تضم السيارة شيري تيجو 4 برو 2025 تجهيزات متعددة منها، شاشة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 10.25 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، منفذ USB و AUX، بلوتوث، نوافذ كهربائية.

شيري تيجو 4 برو 2025

تحتوي شيري تيجو 4 برو 2025 على حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية جانبية، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام متابعة ضغط الاطارات، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الالكتروني.