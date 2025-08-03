قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مليئة بالمحبة.. راغب علامة يُشيد بمصطفى كامل ويُنهي الخلاف
أعلى سعر دولار اليوم 3-8-2025
أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور
منذ فجر السبت .. 62 شهيدًا في غزة ومجــ.ـازر الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة
بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة
غدًا.. المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ من داخل الجمهورية
السيطرة على حريق مخلفات أعلى عقار سكني في الوايلي
مصرع 4 أشخاص دهسًا أسفل قطار بمزلقان جرجا في سوهاج.. صور
إعلامي يكشف مصير نجم الأهلي رضا سليم والنادي الأقرب للتعاقد معه
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور
أزمة كبيرة تنتظر نادي الزمالك .. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور

انفينيتي QX60 موديل 2025
انفينيتي QX60 موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الفاخرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتقدم هذه السيارة في السوق الإماراتي من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 260 ألف دهم.

مواصفات السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025

تعتمد السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 على تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 279 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

انفينيتي QX60 موديل 2025

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بينما تتسارع السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 10.2 لتر/100 كم.

انفينيتي QX60 موديل 2025

ترتكز السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 على جنوط رياضية، وقاعدة عجلات طولها 2.900 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.033 مم، و1.981 مم للعرض الكلي، و1.770 مم للارتفاع، مع امتلاج واجهة أمامية حادة الشكل، ومصابيح LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، نظام عادم رياضي.

انفينيتي QX60 موديل 2025

أسعار السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات

تقدم الفئة الأولى من السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات، بسعر يبدأ من 260,000 درهم، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 280,000 درهم و 300,000 درهم.

انفينيتي QX60 موديل 2025
انفينيتي QX60 انفينيتي QX60 انفينيتي QX60 موديل 2025 سعر انفينيتي QX60 موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

ترشيحاتنا

الأنبا إيلاريون

نشاط رعوي مكثف للأنبا إيلاريون بإيبارشية البحيرة .. صور

مكرسات

رسامة 6 قمامصة ومكرسة جُدد بإيبارشية ديرمواس

الزراعة

شهر الحصاد| أهم المحاصيل الزراعية بشهر أغسطس .. ونصائح ذهبية لزراعتها

بالصور

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد