أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور

تعتبر السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الفاخرة، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، وتقدم هذه السيارة في السوق الإماراتي من خلال 3 فئات، بسعر يبدأ من 260 ألف دهم.

مواصفات السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025

تعتمد السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 على تقنية الدفع الكلي للعجلات، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك سداسي الأسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 279 حصانًا، و350 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

انفينيتي QX60 موديل 2025

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، بينما تتسارع السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك الوقود بحوالي 10.2 لتر/100 كم.

انفينيتي QX60 موديل 2025

ترتكز السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 على جنوط رياضية، وقاعدة عجلات طولها 2.900 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.033 مم، و1.981 مم للعرض الكلي، و1.770 مم للارتفاع، مع امتلاج واجهة أمامية حادة الشكل، ومصابيح LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، نظام عادم رياضي.

انفينيتي QX60 موديل 2025

أسعار السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات

تقدم الفئة الأولى من السيارة انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات، بسعر يبدأ من 260,000 درهم، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 280,000 درهم و 300,000 درهم.