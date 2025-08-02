قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. حصن نفسك وأسرتك من كل شر
نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 من خلال هذا الرابط
الله يرحمني .. سيمون تسخر من تصريحات ليلى عبد اللطيف
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025
استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غزة
ما سبب عدم البركة في المال؟.. اجتنب7 أفعال وردد هذا الدعاء
تنسيق الجامعات 2025.. آخر موعد للتسجيل وتعديل الرغبات بالمرحلة الأولى
أخبار التوك شو| كواليس مرعبة في حريق قرية برخيل سوهاج.. تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
أخبار السيارات| 5 سيارات 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر شيري تيجو 7 كسر زيرو وبيجو 3008
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
نائب بالكنيست : حكومة الاحتلال بدعم أمريكي تقتـ.ل سكان غزة بالجوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر شيري تيجو 7 كسر زيرو وبيجو 3008

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.


بيجو 3008 موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر
يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة، عن الطرازات التي تأتي بمفوم كسر الزيرو، أو الاستعمال الخفيف، حيث يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية السعر والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات.

أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية
تعزز شيري الصينية من تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية تيجو 8 برو ماكس موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة، تضم عدد كبير من التجهيزات.

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 7 موديل 2025 أعلى فئة
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية السعرية، أو الفنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، والتصميمات، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

ظهور مميز لسيارة BMW XM بعد تعديلات G-POWER| صور
استطاعت السيارة BMW XM أن تخطف الأنظار من جديد، بعد ظهورها في أحدث ثوب مقدم من G-POWER المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعد أن حصلت السيارة على ترقيات شاملة ومميزة، جعلتها سيارة رياضية من الطراز الأول، إلى جانب التمتع بقدر كبير من الفخامة والتميز.

أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025
تعتبر السيارة هيونداي أكسنت، من أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن فئة السيدان، وسط موديلات 2025، واستطاعت السيارة من خلال أجيالها المتعددة أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي والاعتمادية.

5 سيارات سيدان موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، أو تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عامل السعر، الذي يشكل نقطة مهمة للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

أخبار السيارات أخبار السيارات في مصر أخبار السيارات اليوم أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن طلاب المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الفنان ميدو عادل وزوجته

وفاة شقيق زوجة ميدو عادل في غزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الاجتهاد عمل علمي منضبط يستند إلى النصوص القطعية

خطيب المسجد الحرام يحذر

تصبح الرسائل مزالق .. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل عند استخدام التقنية

بالصور

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد