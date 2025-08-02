أخبار السيارات| 5 سيارات 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر شيري تيجو 7 كسر زيرو وبيجو 3008

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.



بيجو 3008 موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

يبحث الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة، عن الطرازات التي تأتي بمفوم كسر الزيرو، أو الاستعمال الخفيف، حيث يضم السوق المصري العديد من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية السعر والقدرات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات.

أسعار شيري تيجو 8 برو ماكس 2025 في السعودية

تعزز شيري الصينية من تواجدها في السوق السعودي، عبر نسختها الرياضية تيجو 8 برو ماكس موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتقدم السيارة عبر فئة واحدة، تضم عدد كبير من التجهيزات.

سوق المستعمل.. سعر شيري تيجو 7 موديل 2025 أعلى فئة

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، الكثير من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية السعرية، أو الفنية، إلى جانب تنوع العلامات وبلد المنشأ، والتصميمات، منها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة.

ظهور مميز لسيارة BMW XM بعد تعديلات G-POWER| صور

استطاعت السيارة BMW XM أن تخطف الأنظار من جديد، بعد ظهورها في أحدث ثوب مقدم من G-POWER المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعد أن حصلت السيارة على ترقيات شاملة ومميزة، جعلتها سيارة رياضية من الطراز الأول، إلى جانب التمتع بقدر كبير من الفخامة والتميز.

أرخص سيدان من هيونداي بالسوق السعودي.. سعر أكسنت 2025

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت، من أرخص السيارات المقدمة في السوق السعودي، وذلك عن فئة السيدان، وسط موديلات 2025، واستطاعت السيارة من خلال أجيالها المتعددة أن تكتسب شهرة كبيرة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي والاعتمادية.

5 سيارات سيدان موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، أو تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عامل السعر، الذي يشكل نقطة مهمة للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.