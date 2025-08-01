يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي والداخلي، أو تنوع القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عامل السعر، الذي يشكل نقطة مهمة للكثير من الباحثين عن فرصة شراء سيارة جديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات سيدان موديل 2026 بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة 114 حصانا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء أو مانيوال، مع تقنية الجر الأمامي، تتراوح أسعار السيارة بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي السيارة نيسان صني بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيارات أو مانيوال 5 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 أحصنة و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولاً إلى 810,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

تبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا AD بين 995,000 جنيه، وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، وتنتقل السرعة إلى منظومة الجر الأمامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 نقلات.

شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

زودت السيارة شيفروليه أوبترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 98 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك CVT وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 765,000 جنيه إلى 790,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بأسعار تبدأ من 799,900 جنيه إلى 930,000 جنيه.