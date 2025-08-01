ظهور مميز لسيارة BMW XM بعد تعديلات G-POWER| صور

استطاعت السيارة BMW XM أن تخطف الأنظار من جديد، بعد ظهورها في أحدث ثوب مقدم من G-POWER المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعد أن حصلت السيارة على ترقيات شاملة ومميزة، جعلتها سيارة رياضية من الطراز الأول، إلى جانب التمتع بقدر كبير من الفخامة والتميز.

تعديلات G-POWER وتصميم BMW XM

حصلت السيارة BMW XM المعدلة من G-POWER على هيكل من ألياف الكربون، مع لمسات بارزة وغائرة تعزز من الطابع الرياضي الخاص بهذه الأيقونة، بالإضافة إلى ناشر خلفي وأمامي مصنع على طريقة السيارات المعدلة الشبابية، إلى جانب سبويلر أعلى ناحية الزجاج الخلفي، صاحب الإطلالة المعتمة.

BMW XM المعدلة من G-POWER

ترتكز السيارة BMW XM على جنوط رياضية قياسها 23 بوصة، مع رفارف عريضة، شبكات أمامية كبيرة الحجم تتصم بالصادم الأمامي، باللون الأسود اللامع، بالإضافة إلى تداخل اللون البرتقالي، وهو الطلاء الذي ظهرت به تلك السيارة.

BMW XM المعدلة من G-POWER

القدرات الفنية للسيارة BMW XM

تعتمد السيارة BMW XM على محرك ثماني الاسطونات V8، توين تيربو، سعة 4400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 937 حصانًا، وهي قوة كبيرة بالفعل، تقدر أيضًا بنحو 950 حصانًا أوروبي PS، وعزم دوران يبلغ 1400 نيوتن متر.

BMW XM المعدلة من G-POWER

تمتلك السيارة BMW XM المعدلة من G-POWER قدرات فنية عالية من ناحية التسارع والانطلاق بفضل القوة الكبيرة التي حصلت عليها، مما يجعلها تصل إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 300 كيلومتر في الساعة، بينما قررت الشركة تثبيت السرعة القصوى إلى 270 كم/ساعة.