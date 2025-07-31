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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| يانج وانج U9 موديل 2025 الخارقة

يانج وانج U9 موديل 2025
يانج وانج U9 موديل 2025
إبراهيم القادري

أعلنت شركة يانج وانج عن طرازها الجديد يانج وانج U9 موديل 2025، وتنتمي وانج U9 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس تسلا رودستر، وبورشه تايكان توربو S، ولوتس إيفيجا .

 يانج وانج U9 موديل 2025

محرك يانج وانج U9 موديل 2025

تستمد يانج وانج U9 موديل 2025 قوتها من أربعة محركات كهربائية مستقلة على كل عجلة، وتنتج قوة 1287 حصان، وبها عزم دوران 1680 نيوتن/ متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 300 كم/ساعة، وتقطع مسافة تصل إلي 650 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

 يانج وانج U9 موديل 2025

وسائل الأمان بـ يانج وانج U9 موديل 2025

زودت سيارة يانج وانج U9 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مثبت سرعة تفاعلي، وبها نظام الحفاظ على المسار، وبها كاميرات 360 درجة عالية الدقة، وتحذير التصادم الأمامي والخلفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

أبعاد يانج وانج U9 موديل 2025

 يانج وانج U9 موديل 2025

تأتى سيارة يانج وانج U9 موديل 2025 داخل سوق السيارات بطول 4966 مم، وعرض 2029 مم، وارتفاع 1295 مم، وبها قاعدة بطول 290 مم .

مواصفات يانج وانج U9 موديل 2025

 يانج وانج U9 موديل 2025

تمتلك سيارة يانج وانج U9 موديل 2025، مصابيح أمامية LED Matrix بتقنية الإضاءة التكيفية، وبها فتحات تهوية نشطة لتحسين التبريد والديناميكية الهوائية، وبها سقف انسيابي بتصميم كوبيه رياضي، وجنوط رياضية ضخمة مقاس 21 بوصه مع تصميم ديناميكي، وجناح خلفي نشط يتحرك حسب السرعة لزيادة الثبات، وبها مقاعد رياضية مكسوة بجلد فاخر مع تطريز خاص، وبها نظام إضاءة داخلية Ambient Lighting متعدد الألوان، وبها شاشة وسطية ضخمة قابلة للتدوير مقاس 15.6 بوصه .

 يانج وانج U9 موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة يانج وانج U9 موديل 2025 بها، Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصه، ونظام صوتي فاخر Hi-Fi من ماركة عالمية، وبها لمسات كربون فايبر وألومنيوم تضفي إحساس رياضي وفاخر، وبها نظام المعلومات والترفيه والتقنيات الذكية، ونظام ملاحة ثلاثي الأبعاد متصل بالإنترنت، وبها تحديثات هوائية OTA للبرامج، ودعم التحكم الصوتي الذكي، وبها اتصال 5G مدمج.

السيارات الكوبيه الخارقة يانج وانج U9 موديل 2025 بورشه تايكان توربو S تسلا رودستر لوتس إيفيجا

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