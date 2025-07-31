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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن "إم جى إتش إس" أم "جيلي ستار راي" 2025

ام جى اتش اس إم جيلي ستار راي 2025
ام جى اتش اس إم جيلي ستار راي 2025

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى اتش اس و جيلي ستار راي موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2025

 ام جى اتش اس موديل 2025

زودت سيارة ام جى اتش اس موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك ام جى اتش اس موديل 2025

 ام جى اتش اس موديل 2025

تستمد سيارة ام جى اتش اس موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 169 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى اتش اس موديل 2025

 ام جى اتش اس موديل 2025

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

تمتلك سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

تحصل سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي ستار راي موديل 2025

جيلي ستار راي موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2025 تباع بسعر مليون و 879 ألف جنيه .

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