قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء السويد: الوضع في غزة مروع للغاية وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تهمة تعاطي وإصابة شاب .. تفاصيل جديدة في قضية «طفل المرور» المُثيرة للجدل
خبير دولي: إيصال المساعدات لغزة يُفشل أحد أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
مناطق يصعب الوصول إليها..مصر تُسقط مساعدات إنسانية جواً على غزة
مجلس الأمناء والآباء بالجيزة: خفض كثافات الفصول سيساهم في استقرار العام الدراسى الجديد
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
رئيس النواب: لا سبيل لإرساء الاستقرار العالمي دون حل عادل للقضية الفلسطينية
رسميًا .. بدء التقديم لكلية الشرطة 2025 عبر الانترنت
ابتسم أنت في مصر.. أول تعاون سينمائي مصري روسي يجسد تجربة إنسانية حقيقية
65% الحد الأدنى.. بدء التقديم لكلية الشرطة 2025 اليوم| الشروط والرابط
تبدأ 9 أغسطس .. ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 الدور الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أفيو سيدان بـ 350 ألف جنيه

شيفروليه أفيو موديل 2015
شيفروليه أفيو موديل 2015
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يقبل المواطنون علي اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2015

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2015، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2015 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2015

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات أمامية للزجاج .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2015

شيفروليه أفيو موديل 2015

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 209 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 الداخلية

تحتوي مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

سعر شيفروليه أفيو موديل 2015

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة شيفروليه أفيو موديل 2015 أفيو موديل 2015 مواصفات شيفروليه أفيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 31 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

رئيس الوزراء

قبل بدء أغسطس الحار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن انقطاع الكهرباء

معاش شهري

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

المتهمون فى مشاجرة القليوبية

أنا دولة أنا قانون .. مشاجرة في القليوبية تنهي أسطورة ضابط فيك

سفاح التجمع والضحايا

أم شهد شريكة سـ فاح التجمع.. جامعته واستقطبت له الفتيات وخدعت القاصرات

معاشات

خلال ساعات.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي 92.19%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

ترشيحاتنا

كوب شاي

كوب شاي داخل السيارة.. عادة يومية قد تدمّر صحتك

المكملات الغذائية

5 أخطاء شائعة تمنع الاستفادة من المكملات الغذائية .. التوقيت الأبرز

لي لي أحمد حلمي

أبهرت السوشيال ميديا.. لي لي أحمد حلمي تتألق في أول ظهور لها

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع والإنتاج يلتقى نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته
أهم الأسباب الشائعة وراء الرغبة المفاجئة في تناول الشوكولاته

طريقة عمل مربى التين أحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة
طريقة عمل مربي التين أحلي من الجاهزة

طريقة عمل سموزي المانجو والموز

لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز
لنشر7\\طريقة عمل سموزى المانجو والموز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد