شيفروليه أفيو سيدان بـ 350 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يقبل المواطنون علي اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2015

وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2015، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2015 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2015

تمتلك سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض خارجية للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش ، وبها مساحات أمامية للزجاج .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2015

شيفروليه أفيو موديل 2015

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 209 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 الداخلية

تحتوي مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

سعر شيفروليه أفيو موديل 2015

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .