اركب سينوفا إكس 25 كروس أوفر بـ 450 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سينوفا إكس 25 موديل 2016

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سينوفا إكس 25 موديل 2016، وتنتمي إكس 25 لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات سينوفا إكس 25 موديل 2016 الخارجية

سينوفا إكس 25 موديل 2016

تظهر سيارة سينوفا إكس 25 موديل 2016 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سينوفا، وتم تثبيت شعار شركة سينوفا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها أسفل أبواب السيارة لإظهار الشكل الجمالي، وبها 4 جنوط رياضية .

محرك سينوفا إكس 25 موديل 2016

سينوفا إكس 25 موديل 2016

تستمد سيارة سينوفا إكس 25 موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 145 ألف/كم، وتباع السيارة باللون البرتقالي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سينوفا إكس 25 موديل 2016 الداخلية

سينوفا إكس 25 موديل 2016

تمتلك مقصورة سينوفا إكس 25 موديل 2016 الداخلية العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والإشارات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر سينوفا إكس 25 موديل 2016

تباع سيارة سينوفا إكس 25 موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سينوفا إكس 25 موديل 2016

والجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي علم بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .