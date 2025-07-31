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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه بيجو 508 إم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

بيجو 508 إم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025
بيجو 508 إم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول أرخص سيارات تحتوي على تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، والتي من بينها: بيجو 508 وسكودا اوكتافيا A8 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بيجو 508 موديل 2025

 بيجو 508 موديل 2025

زودت سيارة بيجو 508 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك بيجو 508 موديل 2025

 بيجو 508 موديل 2025

تستمد سيارة بيجو 508 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 62 لتر، وقوة 215 حصان .

أسعار بيجو 508 موديل 2025

 بيجو 508 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 424 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 508 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 624 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تمتلك سيارة  سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تنتج سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 قوة 150 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2025 بيجو 508 موديل 2025 محرك بيجو 508 سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 محرك سكودا اوكتافيا A8

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