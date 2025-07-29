فورد تيريتوري 2026 الجديدة .. شاهد

كشفت شركة فورد طرازها الجديد فورد تيريتوري موديل 2026، وتنتمي تيريتوري لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

فورد تيريتوري موديل 2026 الجديدة

محرك فورد تيريتوري موديل 2026

تحصل سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1800 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لتر .

فورد تيريتوري موديل 2026 الجديدة

وسائل الأمان بـ فورد تيريتوري موديل 2026

زودت سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، و ABS، وبها EBD، وبها نظام التحكم في الجر، وبها مثبت سرعة متكيف، وبها التحذير من التصادم الأمامي، ونظام التحذير عند الخروج من المسار، وبها مساعد نزول المنحدرات، وكشف النقاط العمياء، وبها حساسات ركن أمامية وخلفية، وبها كاميرا رؤية محيطية 360 درجة .

مواصفات فورد تيريتوري موديل 2026

فورد تيريتوري موديل 2026 الجديدة

تحتوي سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط جانبية أنيقة، وبها لمسات رياضية فاخرة تظهر بوضوح، وبها شبك أمامي باللون الأسود اللامع، وبها نظام فتح باب الصندوق الخلفي كهربائيًا، وبها مستشعر حركة لفتح الباب تلقائيًا عند الاقتراب، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وبها مصابيح أمامية LED تلقائية مع وظيفة تأخير الإطفاء، وبها مصابيح خلفية LED، وبها نظام عادم مزدوج، وبها جنوط مقاس 19 بوصة من الألمنيوم، وبها مرايات جانبية كهربائية .

فورد تيريتوري موديل 2026 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة فورد تيريتوري موديل 2026 بها أيضا، مقاعد مكسوة بالجلد، وبها مقعد سائق كهربائي بـ10 وضعيات مع التبريد، وبها مقعد الراكب الأمامي كهربائي مع التبريد، وبها تكييف هواء إلكتروني مزدوج المناطق مع توزيع خلفي وتدفئة أمامية، وبها إضاءة داخلية محيطية، وبها 4 منافذ USB، وبها أنظمة رقمية، واتصال ذكي، وبها شاشة الوسطية مقاس 12 بوصة تعمل باللمس، وبها شاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة رقمية، وبها نظام صوت مكون من 8 سماعات، وبها اتصال Bluetooth .